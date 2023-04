Calciomercato: Inter. Stampa tedesca “Il Wolfsburg su Gosens”

Secondo Kicker il club della Bundesliga è interessato all'esterno nerazzurro BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Wolfsburg potrebbe portare Robin Gosens in Germania. In realtà quella dei "Lupi" è solo un'idea di mercato riportata da Kicker, ma la stessa rivista spiega che non sarà facile trovare gli elementi per chiudere la trattativa. L'esterno tedesco, 29 anni a luglio, ha un contratto con l'Inter fino al 2026, ha un ingaggio di tutto rispetto e una valutazione del cartellino che complica i piani del Wolfsburg. Gosens, arrivato in Italia nel 2017 grazie all'Atalanta, in Germania non ha mai giocato. La sua carriera è iniziata in Olanda nelle giovanili del Vitesse, poi le esperienze con Dordrecht ed Heracles, quindi il trasferimento a Bergamo e, nel gennaio 2022, il passaggio all'Inter. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 20-Apr-23 14:11