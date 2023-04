Tennis: Torneo Banja Luka, Rublev ai quarti

Reduce dal trionfo di Montecarlo, il russo liquida 6-2 6-2 Varillas ROMA (ITALPRESS) – Andrey Rublev ricomincia con una vittoria. Esordio positivo per il russo al secondo turno dello "Srpska Open", Atp 250 da 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Banja Luka, in Bosnia. Reduce dal trionfo di Montecarlo e bye al primo turno, il russo – accreditato della seconda testa di serie – raggiunge i quarti di finale rifilando un doppio 6-2 a Juan Pablo Varillas. Prossimo ostacolo il beniamino di casa Damir Dzumhur, che ha eliminato Richard Gasquet, numero 7 del tabellone, per 6-4 1-6 7-6(3) ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Lehecka (Cze, 6) b. Albot (Mda) 6-0 6-2 Kecmanovic (Srb, 4) b. Shelbayh (Jor) 6-4 7-6(4) Lajovic (Srb) b. Barrere (Fra, 8) 6-3 6-0 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Apr-23 17:54