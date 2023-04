Tennis: Torneo Barcellona. Musetti ai quarti, sarà derby con Sinner

I due si ritroveranno a una settimana dal match di Montecarlo vinto dall'altoatesino BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Una settimana dopo Montecarlo, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner torneranno a sfidarsi, ancora nei quarti ma stavolta al "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il 21enne di Carrara, numero 20 del ranking e 9 del tabellone, riesce a piegare in rimonta Cameron Norrie, settima testa di serie, per 3-6 6-4 6-1 dopo due ore e 4 minuti di gioco. Sarà il terzo confronto nel circuito maggiore fra Sinner e Musetti: fin qui ha sempre avuto la meglio il 21enne di Sesto Pusteria, che si è imposto sul veloce di Anversa nel 2021 per 7-5 6-2 e poi, come detto, la scorsa settimana a Montecarlo con un doppio 6-2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Apr-23 16:19