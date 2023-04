Calcio: Schuurs “Al Torino per Juric, contro Lazio vogliamo 3 punti”

"Il mister mi aiuta molto, è in serie A che i difensori diventano grandi" TORINO (ITALPRESS) – "Ho scelto Torino perchè ho avuto subito delle buone sensazioni sin dal primo incontro, è un grande club. Ma sono venuto qua soprattutto per Juric, che fa la differenza e mi aiuta a migliorare: è stato un fattore fondamentale per la mia scelta". Perr Schuurs, intervistato dai canali della Lega di A, rivela che è stata la presenza in panchina del tecnico croato a spingerlo la scorsa estate a dire sì ai granata. "La serie A è il posto dove i difensori diventano grandi e per me è importante continuare a crescere – continua il 23enne olandese – Nelle prime settimane mi sono dovuto adattare al nuovo modulo ma Juric mi sta aiutando e sento che sto migliorando: è importante che un allenatore si prenda cura dei suoi giocatori e io mi trovo benissimo col mister, so che se ho bisogno di qualcosa è pronto ad ascoltarmi". Leader silenzioso ("non sono uno che alza la voce coi compagni ma più uno che lotta e dà il massimo tutti i giorni, per me è importante fare da esempio"), Schuurs si prepara ad affrontare Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson. "Contro la Lazio sarà dura, sono secondi, sono uno squadrone e lottano per un posto in Champions. Conosco lo stile di gioco di Sarri, come imposta le partite ma noi non ci faremo condizionare, dovremo andare sicuri su ogni pallone e fare le scelte giuste, andremo a Roma per i tre punti", promette Schuurs. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Apr-23 14:57