Calcio: Torino, Juric “Contro Lazio sempre sfide belle e combattute”

"Sono convinto che possiamo fare di nuovo bene contro di loro" TORINO (ITALPRESS) – "Le tre partite contro la Lazio di Sarri sono state sempre delle sfide molto belle, con tre pareggi combattuti. Conosciamo le loro qualità, il loro modo di giocare e sappiamo che affrontiamo una squadra con dei giocatori che possono decidere le partite in qualsiasi momento. Mi aspetto che anche domani venga fuori una bella partita". Ivan Juric è pronto al quarto round fra il suo Torino e la Lazio guidata da Sarri, tecnico contro il quale è riuscito a vincere una sola volta, nel febbraio 2020, in un Verona-Juve 2-1. L'allenatore dei granata è cosciente delle difficoltà che domani attendono la sua squadra all'Olimpico contro una Lazio che occupa un sorprendente secondo posto in classifica: "Loro fanno un gran movimento di palla e all'occorrenza fanno anche ricorso ai lanci lunghi. Più o meno giocano sempre con gli stessi uomini e di conseguenza sono una squadra dagli automatismi molto ben consolidati. Ma come abbiamo affrontato bene le precedenti tre partire contro di loro, sono convinto che possiamo fare bene anche domani". Mentre la formazione biancoceleste è sempre più lanciata verso l'importante traguardo della qualificazione alla prossima Champions League, il Toro, scivolato al 12esimo posto a dieci lunghezze dall'Atalanta settima, rischia di trovarsi privo di stimoli, avendo visto allontanarsi il sogno dell'Europa. "Io vedo i ragazzi lavorare ogni giorno motivati – ribatte Juric – Contro la Salernitana hanno fornito un ottima prestazione, creando molto e concedendo poco agli avversari. Tuttavia, dobbiamo ancora migliorare per evitare di commettere degli errori, soprattutto adesso che affrontiamo un'avversaria come la Lazio, che può farti male anche se fai tutto in modo perfetto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rol/glb/red 21-Apr-23 17:14