Calciomercato: Atalanta. Manchester United in pole per Hojlund

I red devils in vantaggio sulle altre pretendenti secondo la stampa britannica LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United in pole per Rasmus Hojlund. L'attaccante dell'Atalanta ha attirato su di sè gli occhi delle grandi squadre e, secondo il Mirror, i più decisi sono i red devils di Ten Hag e il Real Madrid, ma dopo il rinnovo tra il club blanco e Karim Benzema, lo United sarebbe in vantaggio. Sul centravanti danese c'è anche il Bayern Monaco, ma il club dell'Old Trafford, che segue anche altri giocatori (Osimhen, Kane, Goncalo Ramos, Mohammed Kudus e Kolo Muani gli altri nomi fatti dal Mirror), avrebbe messo Hojlund, sotto contratto fino al 2027 con la società nerazzurra, in cima alla lista. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Apr-23 11:34