Rally: Wrc. In Croazia Neuville in testa dopo le prime otto prove

Il belga precede Evans e Tanak; quinta posizione per lo sfortunato Ogier. ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Dopo la prima giornata di prove speciali, Thierry Neuville è al comando della classifica generale del rally di Croazia, quarta prova del Mondiale Wrc 2023. Il belga, al volante di una Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, precede dopo otto frazioni il britannico Elfyn Evans (Toyota Yaris Hybrid) di 5"7. Al terzo posto l'estone Ott Tanak (Ford Puma Rally1 Hybrid), staccato di 30"0. Sfortunato il francese Sebastien Ogier (Toyota Yaris Hybrid), "vittima" di una foratura nel corso della seconda prova, mentre era in testa nel ranking provvisorio, avendo vinto la prima frazione. L'otto volte campione del mondo è sceso quindi in ottava posizione, prima di rimontare sino alla quinta piazza: è però distante rispetto al podio virtuale. Quarto posto provvisorio, invece, per il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid). Domani si riparte dalla nona prova speciale: ci saranno altre otto frazioni, come oggi. La chiusura è prevista per domenica: in programma le ultime 4 prove speciali. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 21-Apr-23 18:44