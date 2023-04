Superbike: Olanda, Bautista guida prime libere davanti a Rea

Lo spagnolo fa segnare il miglior tempo in 1'34"592 ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Il Mondiale Superbike torna in azione al TT Circuit Assen con le prime libere del Round di Olanda. Al termine della prima sessione il più veloce è Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) con 1'34"592. Lo spagnolo va in testa a dieci minuti dalla fine e nelle fasi conclusive allunga nei confronti di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), alla fine staccato di 182 millesimi. Ottimo terzo posto per il miglior pilota indipendente che risponde al nome di Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), alle sue spalle ecco la Yamaha ufficiale di Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) davanti a Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Quattro case, dunque, nelle prime cinque posizioni. Sesta piazza per Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), staccato di quasi sette decimi da Bautista. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) è settimo davanti ad Axel Bassani (Motocorsa Racing) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) mentre Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) che ha vinto quattro volte ad Assen nel WorldSSP chiude la top ten, piazzando così la quarta Yamaha nei primi dieci posti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Apr-23 13:43