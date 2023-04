Atletica: Fidal. Stefano Mei eletto nel consiglio European Athletics

Il numero 1 della Fidal eletto durante il congresso che ha confermato il presidente uscente Dobromir Karamarinov ROMA (ITALPRESS) – Esito vincente per l'Italia nel Congresso della European Athletics a Belgrado. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, è stato eletto nel Consiglio della EA e rimarrà in carica come consigliere fino al 2027. Alla guida del massimo organo continentale, al termine della votazione di stamattina nella capitale serba, è stato confermato il presidente uscente, il bulgaro Dobromir Karamarinov, rieletto con 28 voti dei delegati, a fronte delle 21 preferenze espresse per l'altro candidato alla presidenza, il ceco Libor Varhanik. Scelti anche i tre vicepresidenti, di cui due donne, per la prima volta in 53 anni: Cherry Alexander (Gran Bretagna, confermata) e Karin Grute Movin (Svezia). Con loro, alla vicepresidenza, confermato anche il francese Jean Gracia. Di seguito i tredici consiglieri eletti: Slobodan Brankovic (Serbia), Frank Carreras (Gibilterra), Raul Chapado (Spagna), Anne Farseth (Norvegia), Marton Gyulai (Ungheria), Tia Hellebaut (Belgio), Anna Kirnova (Slovacchia), Jürgen Kessing (Germania), Stefano Mei (Italia), Gvantsa Mikeladze (Georgia), Antti Pihlakoski (Finlandia), Erich Teigamägi (Estonia), Aleksandra Vojneska-Zikova (Macedonia). – Foto Italpress – (ITALPRESS). ari/com 22-Apr-23 11:51