Calabria “Derby Champions affascinante, ma ora testa al campionato”

"Ci siamo meritati la semifinale, contro l'Inter sarà una sfida bellissima", dice il capitano del Milan MILANO (ITALPRESS) – Davide Calabria è il capitano di un Milan che sta vivendo giorni intensi. In semifinale di Champions dopo aver eliminato il Napoli ai quarti, in corsa per un posto tra le prime 4 in un campionato che proprio gli azzurri di Spalletti aspettano solo di vincere. Protagonista sull'app Dazn del nuovo episodio di "1 vs 1", Calabria parte proprio dalla massima competizione europea per club, dalla doppia sfida con i cugini che vale la finale. "Abbiamo voluto tanto il derby in semifinale, sarà una sfida affascinante, bellissima e penso che ce la siamo meritata sul campo e non vediamo l'ora di affrontarla", spiega Calabria, ben consapevole che sono in arrivo giorni carichi di attesa e non solo. "La sfida all'Inter in semifinale l'hanno patita grandi campioni e sarà così anche per noi dal punto di vista della tensione. Ovvio che in spogliatoio ne stiamo già parlando, così come inizi già a girare per strada e le persone ti dicono 'tanta roba'. È una sfida incredibile in un contesto che è una semifinale di Champions e quindi ancora più importante", spiega il difensore rossonero che non epnsa solo al derby ma guarda ancora più avanti. "In questo momento è lecito sognare, ho iniziato a giocare a calcio sognando di alzare la Champions League e adesso che mancano 3 partite sarebbe stato stupido non sognare per il semplice fatto che nessun giocatore vuole perdere. Noi siamo il Milan e dobbiamo pensarla così", spiega Calabria che non dimentica la serie A e la lotta per un posto tra le prime 4. "Siamo a un punto della stagione in cui non possiamo più sbagliare in campionato, in cui ogni punto è ancora più importante per la società, per noi stessi e per lo sviluppo di questa squadra. Mancano talmente poche partite alla fine del campionato che non possiamo più fare passi falsi, dobbiamo subito ributtarci sul campionato". Prossimo impegno quello di domani a San Siro contro il Lecce. "Gli stimoli per giocare contro squadre come quella salentina arrivano sicuramente dal poter tornare a giocare sfide di Champions come quelle di quest'anno, ma anche dal fatto che indossi la maglia del Milan. L'unico modo per essere ripagato sono le vittorie, quindi lo stimolo è di vincere ogni partita in campionato da qui alla fine, possiamo farlo". Tornando alla Champions e alla doppia sfida con il Napoli, Calabria spiega: "Le chiavi grazie a cui abbiamo passato il turno sono state sicuramente lo spirito di sacrificio, l'altruismo e il fatto di saper soffrire insieme. All'interno di una partita ci sono sempre dei momenti di sofferenza che però abbiamo affrontato alla grande, penso che l'abbiamo vinta nei minimi dettagli. C'era tanto orgoglio nello spogliatoio a fine partita, ci siamo goduti il sacrificio. Lo sforzo è stato davvero intenso e l'abbiamo superato felici. Ovviamente dopo la partita eravamo contenti e abbiamo scaricato la tensione assieme, abbiamo festeggiato ma ora dobbiamo affrontare la parte finale della stagione che è quella più importante; quindi, dobbiamo tornare subito al lavoro per raggiungere gli obiettivi". Una doppia sfida nella quale ha dovuto fare i conti con uno dei giocatori, o frose il giocatore più determinante di questa serie A. "La sfida diretta con Kvara mi ha gasato perché mi piace giocare contro questi giocatori, visto che stiamo parlando di un ragazzo che sta dimostrando di essere un futuro fenomeno e finora in campionato forse è stato il migliore di tutta la Serie A". Ma tra i migliori c'è anche il suo compagno di squadra Maignan. "C'è poco da dire, è un fenomeno sia dal punto di vista mentale che tecnico, quello che ci dà con i piedi, con le mani e in porta è incredibile. Ci è mancato nel periodo in cui è stato assente e credo che, senza nulla togliere agli altri, sia stata davvero un'assenza importante e lo sta dimostrando ancora una volta con quello che sta facendo adesso. È un giocatore di un'altra categoria che ti porta punti nonostante sia un portiere", ha concluso Calabria. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 22-Apr-23 10:24