Calcio: Ballardini “La Cremonese sta bene, ma l’Udinese è pericolossima”

"Dal gruppo impegno totale, massima attenzione e voglia di far bene", dice il tecnico dei grigiorossi CREMONA (ITALPRESS) – Le vittorie contro Sampdoria ed Empoli hanno leggermente riacceso le speranze di salvezza della Cremonese, al momento comunque penultima a-7 dalla quartultima posizione attualmente occupata da Verona e Spezia. "La squadra mi sembra che stia bene, ma poi a volta succede che la domenica ti dia risposte diverse – ha detto Ballardini in conferenza stampa -. A volte invece vedi l'ultimo allenamento che non ti soddisfa e poi magari fanno una grande partita. Però, ripeto, mi sembra che i ragazzi stiano bene". La formazione lombarda domani dovrà vedersela contro l'Udinese: "Questo è un momento pericolosissimo per chi la affronta – ha ammesso Ballardini -. E' una squadra molto attrezzata, molto forte, a inizio campionato era nelle prime posizioni. Poi hanno avuto un calo, ma se vogliamo fare un esempio abbiamo vinto contro l'Empoli che aveva pareggiato a San Siro e il loro allenatore ha detto che noi eravamo più motivati di loro. Domani c'è il rischio che accada questo, che loro siano molto motivati per spezzare il periodo negativo. L'Udinese è forte dappertutto, a centrocampo ha fisicità e qualità, sugli esterni ha gamba e qualità, in attacco hanno peso". In questo rush finale diverse partite ravvicinate, ma il tecnico grigiorosso si fida del suo gruppo: "Noi a oggi abbiamo potuto verificare come tutta la nostra rosa sia coinvolta. Quando si entra in campo l'impegno è totale, l'attenzione e la voglia di far bene è massima. Ci sono tante gare ravvicinate, vero, ma fino ad oggi chi ha giocato ha sempre dato il meglio di sè, e più o meno abbiamo fatto ruotare un po' tutti. Ora magari più che squadre senza motivazioni il rischio è quello di trovare squadre consapevoli e serene, sgombre mentalmente. E quindi ancora più pericolose". Infine, sul futuro Ballardini ha concluso: "L'ho detto dai primi giorni, abbiamo a che fare con un gruppo di ragazzi sani, seri, con delle qualità. È un gruppo giovane, interessante, che ha voglia di crescere, di migliorare. Questa è una buona base per creare un futuro che è un futuro piacevole da affrontare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 22-Apr-23 14:29