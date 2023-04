Calcio: Palladino “Fiorentina affamata, ma il mio Monza è pronto”

"Il mio futuro? Io sto bene qui, ma non è il momento di parlarne", dice il tecnico biancorosso MONZA (ITALPRESS) – "Giocheremo contro una formazione affamata, una gara difficile, ma noi siamo pronti". Prova a caricare la sua squadra, Raffaele Palladino, allenatore del Monza, in vista della difficile sfida casalinga contro una Fiorentina in forma, anche se reduce dalla sofferta qualificazione alle semifinali di Conference League con il ko interno contro il Lech Poznan. "Loro sono allenati da un grande mister come Italiano che ha dalla sua gli ottimi risultati ottenuti. Tra l'altro sono ancora in corsa sia in campionato che in Coppa Italia". Stefano Sensi sta bene e dovrebbe rientrare domani, Palladino ha praticamente tutti a disposizione: "Sulla formazione ho tanti dubbi – ha spiegato il tecnico biancorosso -. Quella di domani sarà una bella squadra, mi aspetto la carica dei tifosi e i ragazzi con la stessa grinta evidenziata con l'Inter. Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre". E' alla prima esperienza sulla panchina di una squadra, ma ha fatto benissimo, ovviamente attirando l'interesse di altre società. "Io qui a Monza sto bene, ma questo non è il momento per parlarne", dice l'ex attaccante. I biancorossi sono reduci da due gare esterne in cui hanno raccolto quattro punti, un pari per 2-2 con l'Udinese e la vittoria di misura a San Siro contro l'Inter: "Per noi, che siamo neopromossi, questi punti realizzati sono un importante stimolo per fare il massimo da qui a fine campionato. Le punte non segnano? E' solo un caso, ho una squadra duttile, presto anche i nostri bomber arriveranno al gol. Questo è un gruppo di grande valore, mai ho visto una realtà così coesa". Palladino, infine, ha raccontato di non aver avuto modo di parlare con il presidente Berlusconi, ma tramite Galliani ha saputo che il numero uno della società brianzola sta meglio e che ha voglia di tornare allo stadio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/xd6/ari/red 22-Apr-23 13:41