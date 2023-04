Calcio: Serie A. Dionisi “Loro hanno voluto tre punti, noi no”

"Siamo entrati in campo leziosi e andiamo a casa con molto rammarico" SALERNO (ITALPRESS) – "Forse ho toccato le corde sbagliate prima di questa partita. È la prima gara che sbagliamo nel girone di ritorno e deve rimanere l'ultima. Siamo entrati in campo leziosi e andiamo a casa con molto rammarico. Complimenti alla Salernitana che ha meritato". Così Alessio Dionisi dopo la sconfitta del Sassuolo sul campo della Salernitana. "Il primo gol è un episodio. Loro hanno giocato ai ritmi giusti a differenza nostra – aggiunge il tecnico -. Hanno voluto di più i tre punti rispetto a noi. Ho tolto Frattesi all'intervallo perché l'obiettivo era non prendere il terzo gol e fare il 2-1, perché lui attacca molto l'area e stava rischiando ancora. Non siamo però riusciti a segnare e, anzi, abbiamo subito il terzo gol". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/gm/red 22-Apr-23 17:27