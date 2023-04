Calcio: Serie A. Paulo Sousa “Interpretazione perfetta della gara”

"Dobbiamo rimanere sempre umili e avere spirito di sacrificio. Bisogna stare attenti" SALERNO (ITALPRESS) – "Nel secondo gol abbiamo fatto 20 passaggi per arrivare al gol. Dobbiamo cercare di farlo con maggiore continuità. Oggi ci siamo riusciti. Abbiamo attaccato tanto la profondità, mettendo sempre in difficoltà i centrali avversari. Siamo stati più bravi anche in fase di costruzione, creando tante opportunità. In difesa, la prova è stata quasi perfetta ma possiamo fare ancora meglio. I giocatori hanno interpretato in maniera perfetta la sfida contro un avversario che nel girone di ritorno sta andando molto bene". Queste le parole di Paulo Sousa al termine della vittoria della Salernitana sul Sassuolo. "Botheim è un giocatore che capisce molto bene il gioco tra le linee. Sta migliorando anche spalle alla porta, dove ha sempre avuto più difficoltà. È da qualche settimana che stiamo lavorando su questa nuova posizione con lui – aggiunge il tecnico portoghese -. Dobbiamo rimanere sempre umili e avere spirito di sacrificio. Bisogna stare attenti. Va mantenuta questa intensità mentale dall'inizio alla fine. Siamo felici e lavoriamo sempre per vincere. Non ci siamo riusciti nelle scorse giornate ma ci abbiamo sempre provato. Nel pre partita ho parlato con il presidente, soprattutto sull'importanza della sua presenza". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/xd6/red 22-Apr-23 17:42