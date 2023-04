Calciomercato: Napoli. Psg prepara 150mln per Osimhen, Chelsea non molla

Il club parigino punta forte sull'attaccante degli azzurri, primo obiettivo anche dei blues LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Psg pronto a sbaragliare la concorrenza. Secondo le fonti di Football Insider, Nasser Al-Khelaifi sta preparando un'offerta più che allettante per il collega del Napoli, Aurelio De Laurentiis: 133 milioni di sterline (circa 150 milioni di euro) per Victor Osimhen. Un bel problema, sottolinea il sito britannico, per il Chelsea, altra grande d'Europa che punta forte sul centravanti nigeriano, strepitoso protagonista di una stagione esaltante. Il club di Stamford Bridge si era fermato a 100 milioni di sterline (13 milioni di euro), ma dopo il presunto assalto del Psg, sarebbe pronto a partecipare all'asta in maniera convincente, senza dimenticare che ci sarebbero, sottolinea ancora Football Insider, anche Manchester United e Tottenham, ma è chiaro che almeno per il momento il Psg è in pole con il Chelsea come diretta rivale, ma con un grande problema: nella prossima stagione non giocherà la Champions, i parigini sì, il ManUtd quasi sicuramente, gli Spurs forse. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 22-Apr-23 10:48