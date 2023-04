Tennis: Torneo Barcellona. Musetti eliminato in semifinale da Tsitsipas

Il toscano si arrende in tre set al greco, che vola così in finale BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti nel "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il tennista carrarino, numero 20 del ranking e 9 del tabellone, si è arreso in tre set al greco Stefanos Tsitsipas, seconda testa di serie e numero 5 del mondo, vincene con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Seconda semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (1) ed il britannico Daniel Evans (12). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 22-Apr-23 16:23