Bautista fa tripletta ad Assen e regala a Ducati la 400^ vittoria

Superbike, lo spagnolo precede Razgatlioglu e Locatelli ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Altra pagina di storia nel Campionato del Mondo di Superbike: nel Round Pirelli di Olanda al TT Circuit Assen Ducati conquista la sua 400^ vittoria iridata grazie al successo di Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) che fa tripletta. Per lo spagnolo si tratta della 40^ vittoria nel Mondiale: il 10% del totale dei successi della Casa emiliana quindi porta la firma del pilota di Talavera de la Reina. La lotta per la vittoria nelle prime fasi vede coinvolti Bautista, Razgatlioglu e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Razgatlioglu va in testa al terzo giro ma Bautista risponde velocemente prima del sorpasso del nordirlandese che avviene al quinto giro in curva 8. Lo spagnolo poco si rimette davanti mentre la gara di Rea termina al sesto giro in curva 9 a causa della perdita dell'anteriore. Bautista vince davanti a Razgatlioglu, al suo sesto podio in stagione. Ottimo terzo posto per il suo compagno di box Andrea Locatelli che taglia il traguardo davanti ad Axel Bassani (Motocorsa Racing) che però dopo la bandiera a scacchi viene retrocesso di una posizione. Per Ducati questa è anche la 700^ gara sul podio nel WorldSBK. Razgatlioglu ora vanta 90 podi mentre Locatelli raggiunge quota dieci. Bassani all'ottavo giro in curva 5 viene passato da Locatelli. All'ultima chicane il veneto va sul verde e quindi Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) approfitta della retrocessione di un posto inflitta al pilota di Feltre; questo quarto posto per Aegerter rappresenta il miglior risultato nel WorldSBK. Ottimo weekend per il team GRT Yamaha con la sesta piazza di Remy Gardner. Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) arriva settimo davanti al rookie Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) seguito da Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), finito nella ghiaia nel corso del giro di schieramento e rientrato ai box per permettere al team di lavorare sulla sua moto per poi prendere il via dal fondo dello schieramento. Decimo posto per Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati). 11^ piazza per Philipp Oettl (Team GoEleven) che si mette alle spalle Garrett Gerloff (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha), Hafizh Syahrin (PETRONAS MIE Racing HONDA Team) e Tom Sykes (Kawasaki Puccetti Racing) che completa la zona punti. Oliver Konig (Orelac Racing MOVISIO) termina 16° precedendo Eric Granado (PETRONAS MIE Racing HONDA Team), Isaac Viñales (TPR by Vinales Racing) e la wildcard Gabriele Ruiu (Bmax Racing). In tre sono caduti nelle prime fasi di gara: Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) al secondo giro in curva 9, Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in curva 16 e Xavi Vierge (Team HRC) al terzo giro in curva 1. Van der Mark è stato portato al centro medico per accertamenti e poi in ospedale per una sospetta frattura al femore sinistro mentre Loris Baz (Bonovo Action BMW) è finito a terra all'ottavo giro in curva 15. Iker Lecuona (Team HRC) è caduto al 12° giro in curva 4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 23-Apr-23 15:47