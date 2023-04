Calcio: Coritiba. Zago nuovo tecnico ma i tifosi non lo vogliono

All'ex difensore della Roma viene contestato un episodio di razzismo nel 2006 RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Antonio Carlos Zago è il nuovo tecnico del Coritiba: l'annuncio, arrivato nelle scorse ore, ha però suscitato la veemente reazione dei tifosi del club brasiliano, motivata da un episodio di razzismo che vide coinvolto l'ex difensore della Roma nel 2006. Durante una partita contro il Gremio, Zago venne espulso dopo aver rifilato una gomitata a Jeovanio, centrocampista di colore del club gaucho; uscendo dal campo Zago indicò il proprio braccio, evidenziando di essere bianco. Fu squalificato per 120 giorni per aggressione e offese razziste. Nonostante siano passati 7 anni e Zago in più circostanze si sia definito pentito per l'episodio, c'è chi evidentemente non ha dimenticato: tra questi i tifosi della sua nuova squadra, il Coritiba, che ha organizzato proteste sui social. La torcida "Imperio Alviverde" ha anche postato frasi e immagini con scritte "Razzismo No". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 23-Apr-23 12:07