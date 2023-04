Calcio: MLS. Insigne non basta, Toronto ko a Philadelphia

L'ex capitano del Napoli a segno NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua il momento difficile per Toronto, che non vince nella Mls da oltre un mese: arriva la sconfitta per i canadesi, battuti 4-2 a Philadelphia. Prima ora da incubo per gli ospiti, con Bernardeschi e Insigne coppia d'attacco, sotto per 4-0. Ci pensano Insigne, con un gol dei suoi "a giro" al 66' e Laryea in pieno recupero a rendere meno amara la sconfitta. Dopo 9 giornate, Toronto – quattro punti nelle ultime 5 – naviga nei bassifondi della classifica con appena 9 punti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 23-Apr-23 12:53