Calcio: Serie A. Palladino “Crescita straordinaria. Rinnovo? Con calma”

"Abbiamo battuto una squadra molto forte e organizzata" MONZA (ITALPRESS) – "Altro tassello di un grande percorso di crescita, ho applaudito i ragazzi per la loro prestazione". Così Raffaele Palladino, tecnico del Monza intervenuto nell'immediato post della gara vinta per 3-2 contro la Fiorentina. "Abbiamo battuto una squadra molto forte ed organizzata come la Fiorentina. Ci hanno messo in difficoltà con la loro grande partenza, poi carattere, personalità e qualità nostra hanno fatto la differenza per la rimonta. Siamo soddisfatti perché diamo continuità ad un percorso di crescita bellissimo, applaudito anche da me negli spogliatoi a fine partita", aggiunge. "A inizio gara – sottolinea Palladino – abbiamo sbagliato qualcosa dietro, peccando in qualche scelta. Poi la chiave è stata attaccare molto di più in verticale, rinunciando ad un po' di palleggio ma andando negli spazi che la Fiorentina lasciava in fase di pressing. I nostri principi di gioco sono chiari, con un'identità ben precisa che continuiamo a perseguire giorno dopo giorno". "Il futuro? Non mi va di parlare di un eventuale rinnovo, anche in favore del lavoro che sta facendo la mia squadra. Io sto bene a Monza, sono concentrato su questa avventura. Sono riconoscente a questa società che mi ha dato questa opportunità importante, ma – conclude – di rinnovo eventualmente se ne parlerà con calma alla fine di queste ultime sette partite". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/fsc/red 23-Apr-23 17:42