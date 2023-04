Calcio: Serie A. Rabbia Italiano “Non possiamo permetterci questi cali”

"Buttata una grande occasione, non esiste sparire così dalla partita" MONZA (ITALPRESS) – "Non possiamo avere questi cali di concentrazione, abbiamo buttato una grande occasione". Vincenzo Italiano è arrabbiato per la sconfitta subita in rimonta dal Monza. "Siamo partiti bene, poi non abbiamo approfittato fino in fondo dell'approccio così morbido del Monza – sottolinea il tecnico della Fiorentina ai microfoni di Dazn -. Non possiamo permetterci questi cali, dobbiamo essere sempre al 100% sotto tutti i punti di vista perché altrimenti subisci proprio queste rimonte. Non esiste sparire dalla partita in questo modo. Siamo obbligati a recuperare le energie perché giovedì ci aspetta un'altra gara importantissima. L'attenzione era rivolta al campionato, ai tre punti che ci avrebbero permesso anche di scavalcare il Bologna in una buona zona di classifica". "Se questa squadra è rinata è grazie al merito dei singoli che hanno alzato tutti l'asticella, mentre in questa partita è successo il contrario. Sono molto arrabbiato per questa sconfitta, ma la stagione va avanti", ha concluso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/fsc/red 23-Apr-23 17:31