Calcio: Serie A. Zanetti “Poco concreti, Lukaku ha fatto la differenza”

"Salvezza? Ci aspettano sfide determinanti" EMPOLI (ITALPRESS) – "Sono contento della risposta data dai miei ragazzi oggi, abbiamo preparato bene la partita, avendo le migliori chance nel primo tempo, poi l'Inter che è una grandissima squadra è stata cinica ed ha sfruttato le occasioni iniziali che ha avuto nella ripresa". Lo ha detto il tecnico azzurro Paolo Zanetti commentando la sconfitta casalinga dell'Empoli contro l'Inter. "Non sono queste le partite dove dobbiamo costruirci la salvezza, ogni gara è importante ma ci aspettano sfide determinanti per la nostra classifica – ha aggiunto Zanetti -. Dobbiamo fare quello che possiamo fare, e continuare ad avere una tranquillità nel gestire i punti che abbiamo. Una volta andati in svantaggio ci siamo allungati con Lukaku che ha fatto la differenza. Non dobbiamo perdere compattezza ed essere maggiormente concreti. Non siamo arrivati quasi mai a tirare e quindi nelle prossime partite dobbiamo essere piu' pericolosi per quello che costruiamo. Il problema del gol si risolve non parlandone, abbiamo fatto una stagione quasi memorabile, ora dobbiamo fare quel qualcosa in piu' per renderla fantastica". "Io ho fiducia nei miei giocatori, abbiamo sempre lasciato il campo a testa alta, nel finale di stagione voglio vedere la stessa determinazione mostrata in ogni sfida con pero' maggior concretezza sottoporta", ha concluso Zanetti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/fsc/red 23-Apr-23 15:28