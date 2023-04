Calciomercato: Napoli. Stampa, ManUtd in pressing per Osimhen

Emissari dei Red Devils al "Maradona" nel quarto di Champions contro il Milan LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United intensifica il pressing su Victor Osimhen. Secondo lo "Star on Sunday" i Red Devils avrebbero inviato alcuni emissari al Maradona, martedì scorso, per seguire dal vivo l'attaccante nigeriano, a segno nel quarto di finale col Milan che ha segnato l'eliminazione del Napoli dalla Champions League. Osimhen, 26 reti in 31 partite quest'anno, è arrivato nel 2020 al Napoli per 80 milioni dal Lille. Secondo il domenicale britannico Osimhen è visto dal manager dello United, Erik ten Hag, come "autentica alternativa" a quello che rimane il sogno per la prossima estate, ovvero Harry Kane, sul quale il Tottenham però conta di puntare ancora. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 23-Apr-23 11:01