Ginnastica: a Baku Raffaeli d’argento al cerchio

Per l'azzurra altra piazza d'onore, dopo il secondo posto nell'All-Around. ROMA (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli conquista un'altra medaglia d'argento, dopo quella di ieri nell'All-Around, stavolta nella finale di specialità al cerchio, nella giornata conclusiva della tappa di World Cup di Ginnastica Ritmica in scena a Baku, in Azerbaijan. Alla National Gymnastics Arena, lo stesso palazzetto che ospiterà il Campionato Europeo dal 17 al 21 maggio, l'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è salita sul secondo gradino del podio con il punteggio di 34.400, alle spalle della rivale Stiliana Nikolova e davanti all'altra bulgara Eva Brezalieva, rispettivamente oro e bronzo. La diciannovenne di Chiaravalle, accompagnata in gara dalla sua allenatrice Julieta Cantaluppi, ha preso parte anche alle finali alla palla e alle clavette, non riuscendo però a ripetersi, certamente anche a causa di un po' di stanchezza date le due tappe di Coppa del Mondo consecutive: lo scorso weekend aveva fatto l'en plein di medaglie a Tashkent vincendo cinque ori. Oggi invece un errore in ciascuna routine la costringe al 7° posto alla palla e al 6° alle clavette. Il bottino del Vulcano arriva così a quota 14 medaglie in quattro appuntamenti del circuito 2023 di World Cup di cui 7 ori, 5 argenti e 2 bronzi. Nella prima specialità la vittoria è andata alla tedesca Darja Varfolomeev, nel secondo attrezzo a Nikolova, che chiude la giornata con tre primi posti, compreso quello nell'ultima finale individuale al nastro. A fare il tifo per la marchigiana c'era il resto della delegazione azzurra composta dalle ginnaste Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, la tecnica Francesca Frassinelli, la responsabile nazionale delle individualiste Elena Aliprandi, anche ufficiale di gara e responsabile della spedizione, e il fisioterapista Alessandro Calcinaro. Per la cronaca, nelle finali a squadre, tra le quali non c'era l'Italia a causa di una brutta influenza che ha colpito alcune componenti del gruppo e ha costretto la Nazionale allenata da Emanuela Maccarani al forfait poco prima della partenza, Israele vince sia con i 5 cerchi che nel misto con 2 palle e 3 nastri e la Cina si prende due piazze d'onore. Le Farfalle azzurre saranno ospiti d'eccezione nella Final Six scudetto del 30 aprile (in diretta su La7). – foto Ufficio Stampa Federginnastica – (ITALPRESS). pdm/com 23-Apr-23 15:50