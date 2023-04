Rally: Wrc. Croazia, vince Evans e raggiunge Ogier in vetta Mondiale

Il britannico precede Tanak e Lappi; bonus "Power Stage" a Neuville. ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Elfyn Evans ha vinto il rally di Croazia, quarta prova del Mondiale Wrc 2023. Il britannico, al volante della Toyota Yaris Hybrid, ha preceduto nella classifica generale, al termine delle 20 prove, l'estone Ott Tanak (Ford Puma Rally1 Hybrid), secondo con un distacco di 27"0. Terza piazza per il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), distante 58"6 da Evans. A ruota quarta posizione per l'altro finlandese, ovvero Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Hybrid), seguito dal francese Sebastien Ogier (Toyota Yaris Hybrid). Al belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), fuori classifica da ieri a seguito di un incidente, il bonus di 5 punti come vincitore della "Power Stage". Nella classifica iridata comanda sempre Ogier, adesso a pari punti proprio con Evans. I due sono seguiti a una lunghezza da Rovanpera e a quattro da Tanak. Il prossimo appuntamento è in programma in Portogallo dall'11 al 14 maggio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 23-Apr-23 15:22