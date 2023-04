Tennis: Torneo Barcellona. Alcaraz trionfa, Tsitsipas ko in finale

Il numero uno del mondo trionfa per il secondo anno di fila in Catalogna. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Altro trionfo, questa volta davanti al "suo" pubblico, per Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha vinto il "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo Atp 500 con 2.722.480 euro di montepremi, disputato sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 1 del torneo, ha sconfitto in finale il greco Stefanos Tsitsipas, seconda forza del tabellone e numero 5 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-4. Per Alcaraz, appena 19enne, è il nono titolo internazionale, il secondo di fila nel torneo di Barcellona, il terzo di questa stagione. In carriera ha perso soltanto tre finali: lo scorso anno a Umago e ad Amburgo, rispettivamente contro Sinner e contro Musetti, e in questo 2023 a Rio de Janeiro, contro Norrie. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 23-Apr-23 17:50