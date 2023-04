Basket: Nba. Play-off, volano New York e Boston, Golden State sul 2-2

I campioni in carica impattano la serie con Sacramento, Minnesota accorcia con Denver NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York e Boston volano sul 3-1 nella serie, rispettivamente, contro Cleveland e Atlanta nei quarti dei play-off della Eastern Conference di Nba. I Knicks si aggiudicano per 102-93 gara-4 con i Cavaliers con 29 punti di Brunson e 26 di Barrett, mentre i Celtics si impongono per 129-121 contro gli Hawks, che possono consolarsi solo con i 35 punti di Young, top-scorer della serata. Nella Western Conference, accorciano i Minnesota Timberwolves, che vincono all'overtime per 114-108 contro i Denver Nuggets, avanti per 3-1 e con Jokic sempre in grande spolvero (43 punti). I Golden State Warriors, invece, impattano sul 2-2 la serie contro i Sacramento Kings: i campioni in carica mettono al tappeto i rivali al fotofinish per 126-125 con 32 punti di Curry (ma il più prolifico è Fox a quota 38). – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 24-Apr-23 09:14