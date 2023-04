Calcio: Coppa Italia. Semifinali ritorno, Doveri arbitra Inter-Juve

Fiorentina-Cremonese sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì 26 e giovedì 27 aprile. Si comincia con il derby d'Italia Inter-Juventus (1-1 all'andata) che si disputerà mercoledì alle 21 a San Siro e che sarà diretto da Daniele Doveri di Roma. Con lui gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Mariani e gli arbitri Var Di Paolo e Di Martino. Giovedì alle 21, al Franchi di Firenze, Fiorentina-Cremonese (all'andata 2-0 per i viola), gara che è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli, che avrà come assistenti Bresmes e Perrotti, Guida sarà il quarto uomo, Mazzoleni e Marini alla Var. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Apr-23 13:43