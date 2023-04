Calciomercato: Borussia Dortmund. Bellingham vuole il Liverpool

Sul centrocampista inglese anche Real e ManCity che resterebbero in vantaggio sulle altre pretendenti LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jude Bellingham ha scelto, o meglio avrebbe chiaro in mente in qualce club immagina il suo futuro. Il 19enne centrocampista inglese, secondo il The Times, vuole il Liverpool e avrebbe comunicato la sua intenzione di vestire la maglia del reds al suo club attuale, il Borussia Dortmund. La società tedesca, però, valuta offerte tra i 100 e i 150 milioni con Real Madrid e Manchester City che sarebbero in vantaggio su tutti. Cifre che avrebbero spaventato il club di Anfield che nei giorni scorsi, anche con le dichiarazioni di Jurgen Klopp, aveva fatto capire che intendeva tirarsi fuori dalla corsa, ma secondo il trabloid britannico potrebbe essere soltanto una strategia, anche perchè Bellingham vorrebbe proprio il Liverpool. In tutto questo il Dortmund non esclude la possibilità di rinnovare, ma per la stampa spagnola, al di là della volontà del centrocampista, Real e Citizens restano in pole. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Apr-23 17:36