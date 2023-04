F1: Ferrari. Sticchi Damiani “Addio Leclerc? Spero si possa evitare”

Il presidente Aci: "Mi auguro non ci siano le consizioni perché si attivi questa clausola" ROMA (ITALPRESS) – "Le clausole possono essere attivate o meno; è una forma di garanzia nei confronti del pilota di fronte alla quale però il pilota stesso potrebbe rinunciare. Spero che non ci siano le condizioni perché si attivi questa clausola e spero si possa trovare un accordo per evitare che Leclerc vada via dalla Ferrari", Così Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, sulla clausola svelata da Helmut Marko secondo la quale il monegasco potrebbe abbandonare la Ferrari se non dovesse arrivare a una determinata soglia di punti. Poi sul prossimo Gran Premio di Monza: "Ho un incontro con Salvini, Regione e Comune per capire bene lo stato dei lavori che sta procedendo abbastanza bene. Abbiamo degli impegni che dobbiamo mantenere. Le vendite non stanno andando come speravamo per Monza e Imola, ma in questo senso determinante è il rendimento della Ferrari. Noi ci stiamo adeguando al nuovo corso della F1, che sta crescendo in tutto il mondo; tutto questo comporta investimenti importanti e stare dietro a questo nuovo modo di successo voluto da chi intende la F1 ha maggiori costi rispetto al passato", conclude Sticchi Damiani. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 24-Apr-23 15:57