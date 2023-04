Golf: Pga Tour. Zurich Classic a Riley-Hardy, Molinari-Donald 23esimi

Concluso a New Orleans l'unico torneo del circuito che si disputa a coppie ROMA (ITALPRESS) – Gli statunitensi Davis Riley e Nick Hardy hanno vinto con 258 (64 66 63 65, -30) colpi lo Zurich Classic of New Orleans, unico torneo del Pga Tour che si disputa a coppie, alternando le formule fourball (primo e terzo round) e foursome (secondo e quarto). Sul percorso del TPC Louisiana (par 72), ad Avondale nella Louisiana, si sono classificati al 23° posto con 270 (64 69 65 72, -18) Edoardo Molinari, uno dei vice capitani del Team Europe alla Ryder Cup 2023, e il capitano, l'inglese Luke Donald. Riley, 26enne di Hattiesburg (Mississippi), alla 59^ presenza sul tour, e Hardy, 27enne di Northbrook (Illinois) alla 51^, hanno siglato entrambi il primo successo sul circuito e lo hanno fatto stabilendo con 258 (-30) colpi il nuovo record del torneo. Il precedente di 259 (-29), score con cui avevano concluso la gara lo scorso anno, apparteneva ai campioni uscenti Patrick Cantlay (n. 4 mondiale) e Scottie Scheffler (n. 5), terminati al quarto posto con 262 (-26). A ciascuno dei vincitori è andato un assegno di 1.242.700 su un montepremi di 8.600.000 dollari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 24-Apr-23 15:16