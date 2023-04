Tennis: Atp Next Gen Race. Musetti sale fino al terzo posto

Il toscano sempre più in alto dopo un avvio di stagione non esaltante ROMA (ITALPRESS) – Continua a salire sempre più in alto Lorenzo Musetti nella Pepperstone ATP Live Next Gen Race. Dopo un avvio di stagione non entusiasmante, il 21enne di Carrara ha recuperato la fiducia che sembrava essere diminuita nei primi mesi 2023 e soprattutto quella continuità di risultati che negli ultimi due anni lo ha portato ad avere una precoce ascesa nell'elite del tennis mondiale. Ritrovata la terra battuta europea, Musetti ha cambiato marcia: dopo i quarti a Marrakech, è arrivato lo stesso risultato nel Masters 1000 di Monte-Carlo dove l'azzurro si è arreso a Jannik Sinner non prima di trovare la prima vittoria in carriera contro un n.1 del mondo battendo Novak Djokovic. Tornato dal Principato il classe 2002 ha fatto ancora meglio nel '500' di Barcellona raggiungendo le semifinali, in cui ha ceduto in tre set al n.5 del ranking Stefanos Tsitsipas, anche aiutato dal forfait proprio di Sinner nei quarti. I recenti risultati ottenuti da Musetti gli hanno garantito i punti necessari per salire rapidamente nella classifica che designerà gli otto qualificati alle Next Gen ATP Finals di fine anno (sede da definire dopo la fine del quinquennio milanese). Il tennista toscano ha infatti messo piede sul podio del ranking mondiale U21 issandosi sul gradino più basso. Musetti è infatti riuscito a scavalcare lo statunitense Ben Shelton, che a sua volta precede un trio tutto francese composto da Luca Van Assche (n.5), Arthur Fils (6) e Arthur Cazaux (7). Subito dopo questo tris bleu c'è Luca Nardi, che rispetto a sette giorni fa si mantiene stabile in ottava posizione. Il 19enne di Pesaro, che dopo la prima vittoria in un main draw '1000' a Monte-Carlo si è fermato nelle qualificazioni a Banja Luka, tornerà in campo questa settimana a caccia di un posto nel tabellone principale di Madrid. Nardi fa parte del gruppo di italiani presenti tra i migliori 20 della Pepperstone ATP Live Next Gen Race: insieme a lui ci sono due romani come Flavio Cobolli e Matteo Gigante. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 24-Apr-23 11:37