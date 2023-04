Tennis: Torneo Madrid. Pliskova si ritira per infortunio al ginocchio

La ceca spera di recuperare per gli Internazionali e il Roland Garros ROMA (ITALPRESS) – Karolina Pliskova si è ritirata dal Wta 1000 di Madrid. La 31enne tennista ceca, numero 15 del ranking mondiale, è stata costretta a cancellarsi per un infortunio al ginocchio rimediato durante la sconfitta nei quarti di finale a Stoccarda la scorsa settimana contro Iga Swiatek, poi vincitrice del torneo. Pliskova, n.1 Wta a luglio 2017, spera di essere in campo sia agli Internazionali d'Italia (8-21 maggio) che al Roland Garros (28 maggio-11 giugno). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 24-Apr-23 12:11