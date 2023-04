Volley: Modena. Sartoretti “Gratitudine per Giani rimarrà sempre”

"Oltre che un allenatore, è anche un amico che conosco da 35 anni per cui dover gestire questa situazione non è semplice". MODENA (ITALPRESS) – "Domani ci aspetta una gara in trasferta a Perugia e si tratta di una vigilia sicuramente anomala dal punto di vista dei nostri stati d'animo. Andrea Giani è, oltre che un allenatore, anche un amico che conosco da 35 anni per cui dover gestire questa situazione non è semplice". Lo ha dichiarato il direttore generale di Modena Volley Andrea Sartoretti parlando della recente decisione societaria di non confermare Andrea Giani nel ruolo di primo allenatore. "Modena Volley è una società sportiva e questo è il nostro lavoro, Giani in quanto professionista sa che queste cose possono accadere. Non esistono un tempo e un modo giusto in queste situazioni, abbiamo cercato il momento migliore per compiere questo passaggio. La gratitudine nei confronti di Andrea Giani per il lavoro svolto e per la vittoria in Coppa CEV rimarranno sempre. Adesso guardiamo avanti, vogliamo affrontare al meglio le prossime partite per il quinto posto e arrivare con il miglior assetto possibile alla prossima stagione. A giugno dell'anno scorso questa società aveva una nuova proprietà con insita la voglia di cambiamento, alcune cose sono state immediatamente rinnovate mentre altre sono rimaste in stand-by. Abbiamo cercato di lavorare quest'anno nel massimo della serenità e mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio, è stato questo secondo me a portarci a un risultato importante come la vittoria della Coppa CEV" ha detto Sartoretti. "Con Giani avevamo stabilito un accordo di un anno con possibilità di prolungamento o di uscita da entrambe le parti, questa seconda opzione è quella che si è verificata e si tratta di una decisione ragionata. Il prossimo allenatore? Abbiamo dei nomi in mente, anche se il dialogo è avviato da pochissimo siamo a buon punto per trovare la soluzione migliore per il gruppo che presenteremo per la prossima stagione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 24-Apr-23 17:14