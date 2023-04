Calcio: Arsenal. Arteta “Saliba out, Xhaka in dubbio”

Problemi per il tecnico dei Gunners in vista del big match col Manchester City. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Alla vigilia della gara che potrebbe decidere la Premier League 2022-2023, ovvero lo scontro al vertice Manchester City-Arsenal, il tecnico del team londinese, Mikel Arteta, deve fare i conti con problemi di formazione e un piccolo-grande dubbio. Sicuramente sarà assente il difensore francese William Saliba: "Purtroppo, non c'è stato alcun miglioramento per lui, stiamo ancora aspettando". "Ci stiamo preparando per la partita di domani senza di lui, che probabilmente salterà anche la prossima gara", ha affermato, in conferenza stampa, l'allenatore dei Gunners. Possibile recupero last minute, invece, per il centrocampista svizzero Granit Xhaka. "Spero che possa allenarsi oggi ma è ancora in dubbio", ha precisato Arteta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 25-Apr-23 13:29