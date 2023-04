Calcio: Dito medio e riferimento al Feyenoord, bufera social su De Roon

L'olandese dell'Atalanta ha festeggiato in maniera discutibile il successo con la Roma ROMA (ITALPRESS) – La foto con il dito medio e una frase in inglese che non ammette repliche: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti l'AS Roma". Una caduta di stile che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi quella di Marten De Roon, 32enne centrocampista dell'Atalanta che, dopo il successo di ieri sera contro la squadra di Mourinho, si è lasciato andare ad un post su Instagram che potrebbe anche mettere al lavoro la Procura Federale. Chiaro il riferimento al Feyenoord, appena eliminato dalla Roma nei quarti di Europa League, club che lo ha fatto giocare nelle sue giovanili per sei anni. Una sorta dunque di "vendetta", quella di De Roon, con un'appendice che ha istigato una serie di risposte social da parte dei fans della Lupa. Una reazione quantomeno inelegante da parte del giocatore Oranje, che potrebbe non cavarsela con delle semplici scuse. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Apr-23 09:56