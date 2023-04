Calcio: Tottenham. I giocatori rimborsano ai tifosi ticket Newcastle

Bella iniziativa di Kane e compagni dopo l'ultimo pesante ko in trasferta. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Bella iniziativa dei giocatori del Tottenham. Harry Kane e compagni hanno reso noto oggi di aver deciso di rimborsare ai tifosi il costo del biglietto della gara in trasferta di questa domenica contro il Newcastle, persa rovinosamente per 6-1 con 5 reti degli avversari nei primi 21 minuti di gioco. "Comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Sappiamo che le parole non bastano in queste situazioni, una sconfitta come questa fa male. Apprezziamo il vostro supporto sempre, in casa e in trasferta, e per questo vorremo rimborsare il costo del biglietto della partita del St Jame's Park", si legge sui profili social ufficiali del Tottenham, in un messaggio dei giocatori della squadra. "Sappiamo che questo non cambia quello che successo domenica ma faremo di tutto per rimettere a posto le cose contro il Manchester United giovedì sera, quando, ancora una volta, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme, soltanto insieme, possiamo andare avanti", precisano Kane e compagni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 25-Apr-23 15:50