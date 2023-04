Calcio: Uefa. Ceferin “Gare Champions negli Usa? Tutto è possibile”

"E' un mercato molto promettente e molto importante per il futuro". NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Uefa apre alla possibilità di far disputare delle gare di Champions League negli Usa, finale compresa. Intervenuto a "Men in Blazers", Aleksander Ceferin confessa: "Di questa possibilità se ne parla da tempo, ma non se ne è ancora parlato seriamente. Tutto è possibile. Vedremo cosa succede". Il presidente della Uefa ha ricordato che "la finale di quest'anno sarà a Istanbul, nel 2024 a Londra e nel 2025 a Monaco. Poi si vedrà". Del resto "il calcio è molto popolare negli Usa, è un mercato molto promettente e molto importante per il futuro. Il calcio negli Usa è come l'Nba in Europa". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 25-Apr-23 19:28