Calciomercato: Stampa. ManUtd prepara offerta da 92 milioni per Kane

Il capitano della Nazionale inglese sempre più nel mirino dei red devils. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Harry Kane è sempre più nel mirino del Manchester United. Secondo "The Telegraph", i red devils sarebbero pronti a lanciare l'offensiva al Tottenham per acquistare il centravanti e capitano della Nazionale inglese. Lo United, per la stampa britannica, starebbe preparando un'offerta pari a circa 92 milioni di euro per il cartellino di Kane. Una cifra importante per il calciatore, 29enne, legato al club londinese da un contratto in scadenza a fine giugno del 2024. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 25-Apr-23 13:56