Guardiola “Con l’Arsenal importante ma non decisiva”

Il City prepara il big match contro i Gunners: "Gara molto complicata". LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' una sfida molto importante ma non decisiva". Così alla vigilia della gara che potrebbe decidere la Premier League 2022-2023, ovvero lo scontro al vertice Manchester City-Arsenal, il tecnico spagnolo Pep Guardiola. "Abbiamo già affrontato due volte in questa stagione i Gunners e sono state partite molto lottate. È difficile pensare che siamo qui a giocarci il titolo, dopo quanto fatto dall'Arsenal nella prima parte della stagione. È una partita davvero importante, ripeto, e anche complicata. Loro hanno intensità, qualità e velocità", ha aggiunto l'allenatore del City. "Non sarà decisiva, a mio avviso, perché ci sono ancora molte sfide difficili in campionato sia per noi che per loro. Non possiamo negare, però, quanto sia importante. Arteta? In questo momento parliamo meno fra noi, perché siamo rivali. I nostri rapporti, però, sono sempre stati buoni e spero che resteranno a lungo uguali", ha concluso Guardiola, che ha avuto come vice al City, dal 2016 al 2019, proprio l'attuale tecnico dell'Arsenal. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 25-Apr-23 16:19