Rugby: Benetton. Rinnovo triennale per capitan Duvenage

Il mediano di mischia sudafricano ha deciso di indossare i panni del giocatore-allenatore TREVISO (ITALPRESS) – Il Benetton Rugby ha rinnovato per altri tre anni il contratto di Dewaldt Duvenage, che continuerà ad essere un Leone sino al 30 giugno 2026. Il capitano dei biancoverdi, uno dei simboli degli ultimi anni della franchigia trevigiana, ha deciso di indossare i panni del "giocatore-allenatore": il mediano di mischia sudafricano resterà infatti a disposizione di coach Marco Bortolami come numero 9 e nel frattempo inizierà a intraprendere la carriera formativa da allenatore per i prossimi anni. "Negli ultimi anni sono cresciuto sia come giocatore che come persona, grazie al sostegno e alla guida dei miei allenatori, compagni di squadra e di tutto il club – ha commentato Duvenage – Credo fermamente che questo sia il miglior ambiente per me per sviluppare ulteriormente le mie abilità e raggiungere i miei obiettivi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 25-Apr-23 11:22