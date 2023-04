Tennis: Torneo Madrid. Cecchinato batte Zeppieri e si qualifica

Il siciliano supera il laziale in due set, per 7-6 6-4, nel turno di qualificazione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Va a Marco Cecchinato il derby tutto azzurro con Giulio Zeppieri che metteva in palio l'accesso nel tabellone principale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Nel turno di qualificazione, il 30enne tennista palermitano, n.85 del ranking e seconda testa di serie, ha battuto in due set il 21enne pontino Giulio Zeppieri, n.125 Atp e 19esima forza del seeding cadetto, con il punteggio di 7-6(5) 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Apr-23 13:24