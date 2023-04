Tennis: Torneo Madrid. Cocciaretto avanza al secondo turno

La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Strycova e ora sfiderà Badosa MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Esordio con vittoria per Elisabetta Cocciaretto nel "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 22enne tennista di Fermo, n.50 Wta, ha superato al primo turno la ceca Barbora Strycova, attualmente senza ranking (è rientrata dopo la maternità) ma arrivata fino al n.16 nel 2017, in due set con il punteggio di 6-3 7-6(5), maturato in due ore e 2 minuti di gioco. Prossima avversaria dell'azzurra la spagnola Paula Badosa, n.42 del ranking e 26 del tabellone. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Apr-23 15:42