Tennis: Torneo Madrid. Jabeur costretta al forfait, Rogers in tabellone

La tunisina non difenderà la vittoria della passata stagione, torna invece Swiatek MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ha sperato fino all'ultimo di poter essere a Madrid. Ma Ons Jabeur ha dovuto dare forfait, e dunque non potrà essere al via del Mutua Madrid Open dove l'anno scorso ha festeggiato il trionfo più prestigioso della sua carriera. La tunisina si è ritirata dopo tre game nella semifinale di Stoccarda contro Iga Swiatek per quello che si è rivelato un piccolo strappo al polpaccio. La statunitense Shelby Rogers ha preso il suo posto in tabellone, come testa di serie numero 33. Torna invece a Madrid la numero 1 del mondo Iga Swiatek. La sua prima partita alla Caja Magica del 2021 potrebbe giocarla contro la campionessa dello US Open 2021, la britannica Emma Raducanu. E' solo uno dei tanti motivi di interesse del Mutua Madrid Open, il WTA 1000 che inizierà oggi e si concluderà con la finale di sabato 6 maggio. Per la prima volta, il tabellone femminile sarà a 96 giocatrici, con tutte le prime 32 teste di serie avanti di un turno. – – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 25-Apr-23 11:01