Basket: Fip. Ridotta a 11 punti penalizzazione Varese

E' stato fissato in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione. ROMA (ITALPRESS) – La Corte federale di Appello della Fip, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Openjobmetis Pall. Varese ha irrogato alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Inoltre – si legge in una nota – "visto l'art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione". La precedente decisione aveva portato al -16 in classifica per la squadra lombarda. Alla luce di questa decisione, ecco la nuova classifica: Virtus Segafredo Bologna 44 punti; EA7 Armani Milano 42; Bertram Yachts Tortona 36; Banco di Sardegna Sassari, Umana Reyer Venezia 32; Happy Casa Brindisi, Dolomiti Energia Trentino 28; Carpegna Prosciutto Pesaro, Germani Brescia 26; NutriBullet Treviso, Givova Scafati 22; Openjobmetis Varese 21; UnaHotels Reggio Emilia, Pallacanestro Trieste, Gevi Napoli Basket 20; Tezenis Verona 18. Varese penalizzata di 11 punti – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 26-Apr-23 17:54