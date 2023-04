Calcio: Spezia insegue vittoria, Semplici “dobbiamo essere più cinici”

"Nzola? Vedremo come starà, stiamo valutando con lo staff medico se convocarlo o no" LA SPEZIA (ITALPRESS) – La salvezza non è così lontana ma sotto porta bisogna essere più concreti. È questa la via per Leonardo Semplici, a due giorni dalla sfida col Monza. Dopo l'impresa con l'Inter, i liguri hanno raccolto tre punti in cinque gare e il pari nello scorso turno contro la Samp brucia ancora. "C'era l'amarezza di non essere riusciti a portare a casa i tre punti, soprattutto per come si era espressa la squadra, si è visto un buono Spezia che ha creato anche i presupposti per vincerla, ma è chiaro che dobbiamo essere più cinici per riuscire a trovare una vittoria che ci permetterebbe di avvicinarci all'obiettivo – sottolinea il tecnico – È chiaro che se guardiamo alla prestazione, dal punto di vista del risultato avremmo dovuto raccogliere di più, ma stiamo trovando l'equilibrio che ci mancava. Cosa manca allo Spezia per centrare la vittoria? Non credo molto al discorso sulla sfortuna. I ragazzi stanno lavorando per fare in modo di vincere, ma manca ancora qualcosa e dobbiamo trovarlo durante la preparazione alla gara, lavorando tutti insieme per crescere e migliorare. Siamo fiduciosi". Per quanto riguarda il Monza, "è una bella squadra, che gioca un calcio propositivo e che arriva al Picco in un ottimo periodo di forma e risultati, ma noi non dobbiamo far altro che guardare in casa nostra, avere fiducia nei nostri ragazzi ed essere più cinici, cercando di essere più concreti in entrambe le fasi". "Credo che i ragazzi in questo momento stiano capendo cosa pretendo da loro e lo stanno attuando – sottolinea Semplici – pertanto so che sarà una gara difficile, ma so che faremo la nostra parte con coraggio e determinazione, dando tutto per riuscire a strappare i tre punti". In forte dubbio Nzola: "Vedremo come starà, stiamo valutando con lo staff medico se convocarlo o no, ma lo capiremo in questi giorni. Shomurodov ha fatto buone prestazioni, si sta allenando con grande voglia e attenzione, vuole dimostrare tutto quello che è il suo valore. Krollis, dopo un periodo di adattamento ha ripreso la condizione e sono convinto che potrà darci una mano in questo finale di campionato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Apr-23 16:14