Calciomercato: Barça. Un museo dedicato a Messi per finanziarne ritorno

Verrebbe ospitato nella vecchia sede de La Masia blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Perchè Lionel Messi torni a Barcellona bisogna fare quadrare i conti e allora proprio il fuoriclasse argentino potrebbe dare una mano indirettamente ai blaugrana. Secondo "As", infatti, il club sta pensando di convertire la vecchia sede della Masia, il vivaio del Barça, in un museo dedicato esclusivamente alla Pulga. L'"Espacio Messi" sarebbe un centro all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia, consentendo ai visitatori un'esperienza interattiva e immersiva: in questo modo il Barcellona conta di attirare migliaia di turisti e generare quei ricavi che contribuirebbero a riportare Messi, in scadenza col Psg, nella Ciudad Condal. Chiaramente non basterà: Tebas è pronto a dare una mano a Laporta – gli addi alla Liga di Ronaldo prima e Messi poi hanno avuto un impatto negativo sul valore dei diritti tv della Liga – ma sempre nel rispetto del fair-play finanziario, per il quale servirà abbassare il monte ingaggi della rosa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Apr-23 12:06