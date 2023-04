F1: Ferrari. Mekies sarà il nuovo team principal di Alpha Tauri

L'attuale direttore sportivo del Cavallino tornerà nella squadra dei suoi primi successi ROMA (ITALPRESS) – Laurent Mekies, attuale direttore sportivo della Ferrari, si unirà alla Scuderia AlphaTauri come nuovo team principal in data da confermare. Ad annunciarlo è la stessa squadra corse italiana di Formula 1 con sede a Faenza, erede della Minardi. Il 46enne ingegnere francese prenderà il posto di Franz Tost, che lascerà il ruolo di team principal alla fine della stagione 2023 per lavorare sempre nella scuderia con un ruolo di consulenza nel 2024. "Innanzitutto, vorrei rendere omaggio a Franz per l'ottimo lavoro che ha svolto in quasi due decenni alla guida del team di Faenza – sottolinea Mekies – Gli auguro ogni bene per il futuro e so che sia io che Peter (Bayer, annunciato come nuovo amministratore delegato, ndr) potremo fare affidamento sul suo contributo e sui suoi consigli nel prossimo futuro. Guardando avanti, sono onorato di assumere il ruolo di team principal e di tornare nella squadra in cui ho trascorso gran parte della mia carriera iniziale. La Scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per avere maggiore successo in futuro e in collaborazione con Peter non vedo l'ora di realizzare tutto questo". Mekies torna così nel team con cui ha ottenuto molti dei suoi primi successi, prima come ingegnere di pista e infine come ingegnere capo e responsabile delle prestazioni del veicolo. Dopo il suo primo periodo a Faenza, ha trascorso quattro anni alla Fia come direttore della sicurezza e vice direttore di gara, prima di entrare in Ferrari nel 2018. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Apr-23 18:49