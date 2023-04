Golf: Rahm favorito in Messico, rientra Francesco Molinari

Lo spagnolo insegue il bis al Mexico Open at Vidanta ROMA (ITALPRESS) – Lo spagnolo Jon Rahm, numero uno mondiale, difende il titolo nel Mexico Open at Vidanta, torneo del PGA Tour al quale prende parte Francesco Molinari, dopo due settimane di pausa. Al Campo de Golf Vidanta di Puerto Vallarta in Messico, dove l'evento avrà luogo dal 27 al 30 aprile, Rahm sarà uno dei due soli giocatori tra i primi 20 del World Ranking presenti insieme a Tony Finau, numero 16. Oltre a Rahm saranno in gara altri due past winner ancora in attività, i messicani Sebastian Vazquez (2016) e Alvaro Ortiz (2021), il secondo molto atteso dai fan di casa. Nel field Wyndham Clark e Beau Hossler, terzi nel precedente Zurich Classic a coppie dopo essere stati in vetta nei primi tre giri, Ryan Moore, Sean O'Hair, Nick Watney, Gary Woodland e Jimmy Walker e tra i concorrenti non statunitensi gli svedesi Henrik Norlander e Alex Noren, gli inglesi Aaron Rai e Matt Wallace, i sudafricani Erik van Rooyen e Garrick Higgo e il danese Nicolai Hojgaard, che ha ricevuto recentemente una "Special Temporary Membership". Francesco Molinari si è concesso una pausa dopo aver subito due tagli consecutivi, l'ultimo al Masters Tournament, e ora riprende per ritrovare la buona condizione con cui aveva iniziato l'anno con il successo nella Hero Cup da capitano e giocatore del Team dell'Europa Continentale e con il quinto posto nell'Abu Dhabi HSBC Championship. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 26-Apr-23 12:14