Marquez salta anche Jerez, possibile rientro in Francia

Lo spagnolo della Honda proseguirà il recupero dalla frattura alla mano destra BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Slitta ancora il ritorno di Marc Marquez. Il Cabroncito è ancora alle prese con la frattura al primo metacarpo della mano destra rimediata nel primo Gran Premio della stagione in Portogallo e, dopo aver saltato le tappe di Termas de Rio Hondo e Austin, dovrà rinunciare anche al prossimo weekend a Jerez de la Frontera. Il pilota della Honda si è sottoposto a un controllo al Ruber Internacional Hospital di Madrid a quattro settimane dall'intervento e, anche se dal punto di vista clinico e radiologico i progressi sono stati ritenuti soddisfacenti, considerando la natura della frattura e il tempo trascorso, l'equipe medica e Marquez hanno deciso di continuare a concentrarsi sul recupero ipotizzando un ritorno in pista a Le Mans, per il Gran Premio di Francia in programma dal 12 al 14 maggio. A Jerez sarà dunque Iker Lecuona a sostituire lo spagnolo. "Ieri abbiamo fatto un'altra Tac ed è stato confermato che, nonostante i progressi, l'osso non è ancora guarito del tutto e correre a Jerez sarebbe rischioso – fa sapere lo stesso Marquez – Assieme all'equipe medica abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e tornare a Le Mans. Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale ma continuerò con la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Apr-23 09:48